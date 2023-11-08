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«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отменённого гола Соболева «Краснодару» в Кубке России

«Спартак» обратился в ЭСК РФС из-за отменённого гола Соболева «Краснодару» в Кубке России
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«Спартак» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза с просьбой разобрать отмену гола нападающего Александра Соболева с пенальти в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» состоялся 1 ноября и завершился победой команды Владимира Ивича со счётом 3:2. На 83-й минуте красно-белые получили право исполнить одиннадцатиметровый удар, к «точке» подошёл Александр Соболев. Нападающий реализовал попытку, но взятие ворот было отменено — судейская бригада установила, что россиянин дважды коснулся мяча при выполнении удара. Кроме того, Соболеву была предъявлена жёлтая карточка.

Победителем группы D стал «Спартак», набравший 12 очков. Второе место заняло московское «Динамо», «Краснодар» закончил групповой этап на третьей строчке таблицы.

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