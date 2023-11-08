Георгий Мелкадзе: «Сочи» сможет сохранить прописку в элите

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе считает, что сочинская команда сможет сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

«Конечно, все хотят исправить ситуацию, это у нас начинает получаться, я рад этому, будем дальше работать, стараться улучшать игру. Что изменилось во время паузы на сборные, если произошли улучшения? Ничего не изменилось, всё так же работаем, просто чуть-чуть, наверное, монетка упала на нашу сторону, чуть-чуть везения, но мы это заслужили, например, был проигранный матч с «Нижним Новгородом» (0:1), это очень обидно. «Сочи» сможет сохранить прописку в элите, просто нужно сейчас обыгрывать «Рубин», уходить на большую паузу на сборные, потом набрать кондиции и выйти в следующем туре подготовленными», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

После 14 туров РПЛ «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.