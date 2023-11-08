Терёхин: до зимы «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты на чемпионство

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин назвал главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024.

«У «Краснодара» отличный состав. Удивило не их лидерство, а что они потеряли несколько очков. Так бы ушли на зимний перерыв на первом месте. Впереди ключевой матч с «Зенитом», а уже не то преимущество. Зато в этом году будет интересно. Думаю, и ЦСКА подтянется. Может, «Динамо» ещё, если оборону подкорректируют, сможет побороться за первое место. Но до зимы «Краснодар» и «Зенит» — главные претенденты на чемпионство», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 14 туров возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Краснодар». Второе место занимает «Зенит», отстающий от «быков» на два очка.