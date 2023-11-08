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Фердинанд назвал две команды, которые могут помешать «Сити» защитить титул обладателей ЛЧ

Фердинанд назвал две команды, которые могут помешать «Сити» защитить титул обладателей ЛЧ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, какие команды способны помешать «Манчестер Сити» защитить титул обладателей Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Только «Бавария» и мадридский «Реал» могут помешать «Манчестер Сити» сохранить звание победителей Лиги чемпионов. Очевидно, что у «Реала» сложились особенные отношения с этим турниром, и у них есть несколько фантастических игроков. Джуд Беллингем в прекрасной форме.

Также я думаю, что линия нападения мюнхенской «Баварии» может вызвать проблемы у любой команды в этом соревновании, особенно с учётом того, что Гарри Кейн забивает так часто», — приводит слова Фердинанда Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

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