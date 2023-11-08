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«Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ. Захарян появился во втором тайме

«Реал Сосьедад» уверенно обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ. Захарян появился во втором тайме
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречались испанский «Реал Сосьедад» и португальская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу испанцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Айен Муньос в штрафной сыграл на подборе и пробил с рикошетом от газона. Мяч полетел на дальний угол вратарской, где Микель Мерино забил головой.

На 11-й минуте Флорентину Луиш сделал неточный пас назад, Микель Оярсабаль опередил Николаса Отаменди, вышел один на один с Анатолием Трубиным и точно направил мяч мимо голкипера в правый нижний угол.

На 16-й минуте Мерино забил гол, но его отменили из-за руки игрой.

На 21-й минуте Андер Барренечеа получил пас на левом краю штрафной, легко убрал Жоау Невеша и пробил в дальнюю девятку.

На 29-й минуте игрок «Реала Сосьедад» Брайан Мендес не реализовал 11-метровый, попав в штангу.

На 50-й минуте Артур Кабрал с радиуса штрафной покатил на Отаменди, Николас сделал классную поперечную передачу на Рафаэла Силву, а тот отыграл один мяч.

Напомним, за испанскую команду выступает россиянин Арсен Захарян, который находился в запасе и появился на поле на 77-й минуте. Результативными действиями не отметился.

На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» располагается на первой строчке с 10 очками. «Бенфика» находится на последнем месте без очков.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерино – 6'     2:0 Оярсабаль – 11'     3:0 Барренечеа – 21'     3:1 Раф. Силва – 49'    
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