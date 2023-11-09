«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед»: Фернандеш вывел гостей вперёд, реализовав пенальти

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). На момент выхода новости счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте Магуайр прибежал в штрафную хозяев, где головой попытался сделать скидку, а мяч попал в выставленную руку Вавро. Затем Бруну Фернандеш уверенно реализовал пенальти.

Ранее, на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. На 28-й минуте Хойлунд оформил дубль. На 41-й минуте Рашфорд наступил игроку хозяев Йелерту на ногу, за что получил прямую красную карточку. На 45-й минуте встречи Анкерсен с правого фланга вырезал передачу в штрафную, Гонсалвеш в касание сделал скидку в центр, а Эльюнусси из-под Варана в касание закатил мяч в ворота. На 45+7-й минуте после кросса в штрафную мяч попал в руку Варана, а потом отрикошетил в руку Магуайра. Был назначен пенальти, который реализовал нападающий «Копенгагена» Диогу Гонсалвеш.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» набрал одно очко и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Манчестер Юнайтед» заработал три очка и расположился на третьей строчке. Возглавляет квартет мюнхенская «Бавария», у которой в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала английская команда со счётом 1:0.