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Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Копенгагеном» в ЛЧ

Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Копенгагеном» в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:4).

«Думаю, сначала мы играли очень хорошо до красной карточки. Красная карточка всё изменила. Потом игра стала другой. Нам приходится иметь дело со многими решениями против нас и в других играх. Так оно и есть. Но сезон длинный. В какой-то момент это повернётся в нашу пользу. После перерыва было лучше, но два гола не должны засчитываться. Я видел много позитива, но, в конце концов, мы теряем концентрацию.

Тяжело играть так долго с 10 игроками. Когда мы играли в меньшинстве, это были лучшие 20 минут, которые я видел. Кроме того, на протяжении 10 минут мы всё ещё контролировали игру. Это очень разочаровывает. Мы так упорно боролись, так хорошо играли. Тем не менее, у нас нет ни одного очка», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» занимает последнее место в своей группе, набрав 3 очка.

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