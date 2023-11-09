Главный тренер «Ариса» рассказал о готовности Кокорина сыграть с «Бетисом» в Лиге Европы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о готовности российского нападающего Александра Кокорина принять участие в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом».

«Кокорин пропустил несколько матчей, но сейчас работает в общей группе. Он готов сыграть с «Бетисом», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Его контракт с клубом рассчитан до мая 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу.

На данный момент «Арис» занимает последнее место в турнирной таблице, записав в свой актив три очка. «Бетис», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков.