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Анчелотти оценил игру Лунина, который экстренно заменил Аррисабалагу перед матчем ЛЧ

Анчелотти оценил игру Лунина, который экстренно заменил Аррисабалагу перед матчем ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выступление украинского голкипера Андрея Лунина в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брагой». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«У Кепы были проблемы на разминке, а Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти. Состав очень хороший и позволяет нам бороться во всех соревнованиях», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, место в воротах «Реала» с первых минут должен был занять Кепа Аррисабалага, однако он получил повреждение на предматчевой разминке, и его заменил Лунин.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

«Реал» после четырёх туров единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав все четыре победы, и обеспечил себе место в еврокубковой весне.

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