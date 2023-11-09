Клопп — о предстоящем матче с «Тулузой»: жду от них игры на победу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался в преддверии матча группового этапа Лиги Европы с «Тулузой».

«Я жду от «Тулузы» игры на победу. В группе плотная борьба. Чтобы выходить, надо набирать очки. Я думаю, они рассматривают возможность обыграть нас при домашних трибунах. Никогда не знаешь, как сложится параллельный матч, поэтому победа может дать им хороший шаг для выхода из группы. Мы должны быть готовы к этому. У нас есть еврокубковый опыт, и мы знаем, что матчи на выезде отличаются от домашних игр. Но у нас тоже есть шансы, и всё зависит от нас», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграет с «Тулузой» сегодня, 9 ноября. После четырёх матчей в группе E мерсисайдцы уверенно лидируют, набрав 12 очков. «Тулуза» занимает третье место.