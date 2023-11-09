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Миодраг Божович: я ищу работу и готов тренировать в России

Миодраг Божович: я ищу работу и готов тренировать в России
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Бывший главный тренер московских «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович рассказал о желании вновь поработать в России.

«У меня девять месяцев была беременна жена, родилась дочка. Сейчас ей четыре с половиной месяца. Мне было хорошо без работы. Я отдыхал дома и чуть-чуть наслаждался. У меня было предложение, которое меня устраивало. Но не договорились.

Сейчас всё нормально. Я ищу работу и готов. Готов тренировать в том числе и в России», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Божович на протяжении карьеры возглавлял такие российские команды, как «Амкар», «Москва», «Ростов», «Арсенал» (Тула) и «Крылья Советов». В сезоне-2013/2014 черногорский специалист завоевал Кубок России с ростовским клубом.

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