Тренер сборной Англии Саутгейт: двери национальной команды открыты для Стерлинга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, не вызвавший вингера «Челси» Рахима Стерлинга на предстоящие матчи английской национальной команды в квалификации к Евро-2024, заявил, что это решение обусловлено исключительно спортивными причинами.

«Двери сборной открыты не только для Рахима, но и для других футболистов, в этом нет сомнений. Не имеет смысла лишний раз говорить о его игровых и личных качествах. Он является важной частью того пути, который мы прошли за последние несколько лет. Могу лишь повторить то, что говорил на последних нескольких пресс-конференциях, когда мы обсуждали состав сборной: команда играет действительно хорошо.

Огорчил ли меня чем-либо Стерлинг? Нет, но кого я могу убрать из состава, чтобы поставить его? Как я только что сказал, есть несколько футболистов, которых на текущий момент нет в этой команде, потому что, например, они травмированы, но у них есть возможность вернуться в сборную. Мы всегда открыты для этого», — приводит слова Саутгейта Evening Standard.