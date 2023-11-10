Клопп — об отменённом голе в матче с «Тулузой»: я видел повтор, для меня это не игра рукой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод, произошедший в компенсированное время второго тайма минувшего матча Лиги Европы с «Тулузой» (3:2), когда защитник «красных» Джарелл Куанса забил гол, который судья встречи отменил из-за того, что до взятия ворот полузащитник английской команды Мак Аллистер подыграл себе рукой.

«Я видел повтор этого момента, и для меня это не игра рукой. Но я не принимаю решения. Мяч попадает в грудь, и, честно говоря, я не вижу его контакта с рукой, возможно, их картинка отличается от моей. Прошло довольно много времени, прежде чем мы забили гол. Это интересно.

Но я больше обеспокоен тем, что сегодня мы сыграли ниже своего уровня. Это моя главная проблема на текущий момент», — цитирует Клоппа Evening Standard.