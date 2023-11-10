«Реал» и «Ньюкасл» обратились к агентам Леонардо, которым интересовались клубы из РПЛ

Мадридский «Реал» и английский «Ньюкасл Юнайтед» обратились к агентам нападающего бразильского «Сантоса» Маркоса Леонардо, сообщает Globo Esporte.

На данный момент формального оформления предложения нет. Трансферное окно закрыто и откроется только в январе, а сам игрок сосредоточен на заключительном отрезке сезона. При этом «Сантос» владеет 70% экономических прав на нападающего, остальная часть принадлежит самому игроку.

«Сливочные» запросили лишь предварительную информацию о нападающем, такую как его игровой профиль и готовность перейти в европейский футбол в ближайшем будущем.

За несколько дней до разговора с испанцами «Ньюкасл Юнайтед» сделал аналогичный шаг и также запросил информацию о Леонардо. Англичане не обсуждали финансовую сторону с агентами, но проявили заинтересованность в оформлении предложения в следующее трансферное окно.

Также этим летом итальянская «Рома» делала предложение в размере € 18 млн, однако бразильцы отказали.

Напомним, в начале сентября московские «Спартак» и «Зенит» хотели подписать 20-летнего нападающего, однако оба клуба отказались от сделки.