Моуринью – о поражении «Ромы» в матче со «Славией»: это была ужасная игра

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы со «Славией» (0:2).

«Нам сегодня не хватило всего. Я не хочу много говорить, да и никто другой не хочет. Результат был абсолютно заслуженным, как в положительном смысле для «Славии», так и в отрицательном для нас. Мне ничего не понравилось в нашем выступлении. Я уже говорил с игроками в раздевалке, чего никогда не делаю. То, что мы сказали, останется между нами. Я хочу быть честным и справедливым с ребятами из пражской «Славии», которые полностью заслужили эту победу. У нас была возможность забить, но в целом это была ужасная игра», — приводит Моуринью Football Italia.

На данный момент «Рома» занимает второе место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Славия», в свою очередь, первое место, также записав в свой актив девять очков.

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