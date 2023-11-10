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Тренер «Ариса» Шпилевский прокомментировал поражение от «Бетиса» в матче Лиги Европы

Тренер «Ариса» Шпилевский прокомментировал поражение от «Бетиса» в матче Лиги Европы
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Главный тренер «Ариса» Лимасол Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (1:4).

«Я был бы расстроен, если бы мы провели ужасную игру. Я думаю, что мы доминировали во втором тайме, пока не пропустили второй гол от топ-команды. Я не могу себе представить, что кипрская команда, играющая на выезде против такой хорошей команды, может показывать такую игру. Я ненавижу проигрывать, но это процесс обучения, и необходимо пройти через это», — приводит слова Шпилевского официальный сайт УЕФА.

«Бетис» занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. Команда набрала девять очков после четырёх матчей. «Арис» (3) находится на четвёртой строчке.

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