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Юрген Клопп: кому пришла в голову идея организовать здесь эту пресс-конференцию?

Юрген Клопп: кому пришла в голову идея организовать здесь эту пресс-конференцию?
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен условиями проведения пресс-конференции после поражения команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Тулузой» (2:3).

Во время пресс-конференции раздавались крики радости болельщиков «Тулузы».

«Но кому пришла в голову идея организовать здесь эту пресс-конференцию?», — приводит слова Клоппа Lequipe.
После четырёх туров «Ливерпуль» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Тулуза», в свою очередь, занимает второе место, набрав семь очков.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится с ЛАСКом, а «Тулуза» проведёт матч с «Юнионом». Обе игры пройдёт 30 ноября.

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