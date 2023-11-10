«Реала Сосьедад» установил новый клубный рекорд по величине бюджета в 2023 году

Бюджет «Реала Сосьедад» в 2023 году составил рекордный € 159,67 млн, сообщает MundoDeportivo.

По информации источника, на общем собрании акционеров, которое состоится 14 декабря в 19.00 в конференц-центре «Курсааль» клуб представит свой бюджет, который на € 22 млн (14%) больше, чем в прошлом году.

Основные источники дохода – это участие «Сосьедада» в Лиге чемпионов, где благодаря хорошим результатам клуб уже превысил свой ноябрьский прогноз по доходам от соревнований, составлявший € 34,8 млн. Лига чемпионов принесла уже € 39 млн. Также доход от телевизионных прав, по которым клуб получит в 2023/24 финансовом году € 76 млн.

Коммерческие доходы выросли до € 20,2 млн. по сравнению с € 12 млн. в прошлом году, то есть почти вдвое. А доходы от рекламы выросли до € 5,3 млн. с € 4,7 млн. Членские взносы увеличились с € 10 млн. до € 14 млн.

После 12 матчей «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в чемпионате Испании с 19 очками. Лидирует в таблице «Жирона» (31 очка).

В Лиге чемпионов после четырёх туров «Сосьедад» занимает первое место с 10 очками в группе D с «Интером» (10 очков), «РБ Зальсбургом» (3 очка) и «Бенфиков» (0 очков).