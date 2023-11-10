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Де Дзерби отреагировал на победу «Брайтона» в матче с «Аяксом»

Де Дзерби отреагировал на победу «Брайтона» в матче с «Аяксом»
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Главный тренер английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды в матче с амстердамским «Аяксом».

«Я очень рад, рад нашей игре, рад за наших фанатов, полторы тысячи человек прилетели посмотреть этот матч с нашим участием. Они невероятно поддерживали нас, и мы смогли снова осчастливить их», — приводит слова Де Дзерби BBC.

9 ноября состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между амстердамским «Аяксом» и английским «Брайтон энд Хоув Альбион». Команды играли на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды). Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

После этой победы в активе «Брайтона» стало семь очков. Команда возглавляет турнирную таблицу группы В. «Аякс» с двумя очками идёт на последнем месте.

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