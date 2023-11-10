В «Тюмени» заявили о готовности команды к выходу в РПЛ

Заместитель генерального директора футбольного клуба «Тюмень» Алексей Харламов высказался о возможном выходе в Российскую Премьер-Лигу.

«Готова ли «Тюмень» к РПЛ? У команды ещё 17 туров, каждая следующая игра — самая сложная. Но у нас всё готово: есть стадион, хороший тренер и игроки. С инфраструктурой всё отлично, все стандарты будут пройдены. Но сейчас мы идём от игры к игре, а дальше будет видно. В Первой лиге большая плотность. Все думали, что «Торпедо» и «Химки» всех обыграют, а оказалось, что это не так», — сказал Харламов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 17 сыгранных туров Первой лиги «Тюмень» идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Возглавляет чемпионат тольяттинский «Акрон». В активе подопечных Виталия Калешина 33 очка.

Стоит отметить, что в сезоне-2022/2023 футбольный клуб «Тюмень» выступал во Второй лиге.