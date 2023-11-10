Данил Круговой рассказал о самом запоминающемся матче за «Зенит»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о самом запоминающемся матче за сине-бело-голубых.

«Тот, что мы выиграли у «Спартака» со счётом 7:1 в 2021 году. В начале первого тайма сломался Дуглас Сантос, я вышел вместо него на 13‑й минуте при счёте 0:0. Грандиозный матч, хотелось проявить себя, и всё так удачно сложилось. Поучаствовал в паре голов, сказали, что я сыграл хорошо», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».

Напомним, тот матч прошёл в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги – 2021/2022. Встреча состоялась 24 октября 2021 года. В составе «Зенита» по дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также забитыми мячами отметились Клаудиньо, Артём Дзюба, Александр Ерохин и спартаковец Квинси Промес.