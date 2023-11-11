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Почеттино прокомментировал отсутствие Стерлинга в составе сборной Англии

Почеттино прокомментировал отсутствие Стерлинга в составе сборной Англии
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о непопадании нападающего Рахима Стерлинга в состав сборной Англии.

«Трудно говорить, я не хочу высказывать своё мнение, потому что тренер — Гарет Саутгейт, и мы должны уважать его решение. Всё, что я могу сказать, это то, что у Рахима, Риса (Джеймса. — Прим. «Чемпионата») и всех английских игроков есть желание попасть в национальную команду, потому что им действительно нравится быть вовлеченными в сборную.

Иногда они чувствуют разочарование, потому что их нет в составе, но единственный способ изменить ситуацию — усердно работать со своим клубом и показать, что ты заслуживаешь быть там и уважать решение тренера. Они отчаянно хотят попасть в национальную команду. Решение не в их руках, в их руках — просто выполнить его», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

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