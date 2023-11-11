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Андрей Шевченко назвал имя нападающего, за игрой которого ему нравится следить

Андрей Шевченко назвал имя нападающего, за игрой которого ему нравится следить
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Бывший главный тренер сборной Украины и экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко заявил, что ему нравится игра форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Кто из нынешних нападающих мне нравится и кто из них больше всего похож на меня по стилю? Я не думаю об игроках, за которыми наблюдаю, я просто знаю, за кем мне нравится наблюдать. Из нападающих, которые сейчас играют, мне очень нравится Мбаппе. Мне нравится, что он всегда смотрит, следит за игрой, наблюдает за соперником и ищет свой шанс.

Он очень быстрый, но что делает его эффективным, так это качество его движений, тот факт, что он может пойти влево или вправо, и он может пробить с любой ноги, когда у него есть пространство», — цитирует слова Шевченко Football Italia.

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