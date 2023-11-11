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Иван Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Иван Сергеев признан лучшим игроком «Зенита» в октябре
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Нападающий сборной России Иван Сергеев признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс‑служба петербургского клуба.

По итогам голосования 45,84% болельщиков отдали своё предпочтение Ивану Сергееву. Форвард из Колумбии Матео Кассьерра занял второе место (15,59%). На третьей строчке разместился бразильский полузащитник Вендел (13,15%).

В октябре нападающий Иван Сергеев принял участие в пяти матчах «Зенита». Ему удалось удалось записать на свой счёт три забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, 28-летний Иван Сергеев в нынешнем сезоне сыграл в 19 матчах во всех турнирах в составе своей команды. Российский форвард забил 10 голов и отдал три голевые передачи.

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