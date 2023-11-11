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В «Оренбурге» прокомментировали ход переговоров по трансферу Лукаса Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о ходе переговоров по трансферу аргентинского полузащитника клуба Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Переговорный процесс идёт. Но пока никто никаких бумаг не подписывал. Замена? Когда всё состоится, будем думать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 26-летний полузащитник «Оренбурга» близок к переходу в «Локомотив». Позднее в московском клубе подтвердили интерес к Лукасу Вере. По информации СМИ, сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу.