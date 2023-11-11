«Локомотив» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

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Сегодня, 11 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена». Встречу будет обслуживать бригада судей во главе с Евгением Кукуляком. Начало матча запланировано 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды огласили стартовые составы на игру.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Тикнизян, Митай, Карпукас, Пиняев, Глушенков, Миранчук, Дзюба.

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Челикович, Семёнов, Харин, Швец, Камило, Ильин, Даниэл, Конате.

После 14 туров Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» имеет на своём счету 21 очко. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» заработал 12 очков. Коллектив Мирослава Ромащенко занимает 14-е место.

Напомним, предыдущий официальный матч между московским «Локомотивом» и грозненским «Ахматом» состоялся 11 марта в рамках 19-го тура РПЛ сезона-2022/2023. Тогда железнодорожники одержали победу над чеченской командой со счётом 1:0.