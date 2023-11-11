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Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Президент «Реала» Перес: мы не устанем побеждать

Президент «Реала» Перес: мы не устанем побеждать
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о текущем цикле «Королевского клуба». По мнению функционера, сейчас столичная команда переживает один из самых успешных периодов в своей истории.

«Мы переживаем один из самых успешных циклов в истории нашего клуба. Мы завоевали пятый Суперкубок Европы, выиграли клубный чемпионат мира и Кубок Испании. И всё это при очень сложном календаре – чемпионат мира внёс изменения, вынудив прекратить все соревнования. В Кубке мы ещё раз показали, что «Реал» никогда не сдаётся, и смогли добиться отличных результатов в матчах с сильными соперниками. Мы недавно выиграли Лигу чемпионов в 14-й раз, и команда боролась за то, чтобы выиграть её снова. Пусть никто не сомневается, что в этом сезоне мы собираемся попробовать ещё раз. Мы не устанем побеждать», – приводит слова Переса Marca.

После 12 туров чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» имеет на своём счету 29 баллов. «Сливочные» занимают второе место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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