«Факел» — ЦСКА: Давила открыл счёт на 10-й минуте матча

В эти минуты проходит встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА. Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте матча чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Давила получил мяч от Ивана Облякова на правом полуфланге в центре поля, прорвался к штрафной, убегая от пытавшегося притормозить его Владислава Мастерного, и, чуть-чуть не дойдя до дуги штрафной, роскошным ударом положил мяч практически в дальнюю девятку.

«Факел» находится на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 18 очков в 14 проведённых матчах. ЦСКА располагается на третьей позиции. У подопечных Владимира Федотова 24 очка после аналогичного количества встреч.