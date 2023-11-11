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Беллингем рискует пропустить 2 недели из-за травмы и может не сыграть за сборную Англии

Беллингем рискует пропустить 2 недели из-за травмы и может не сыграть за сборную Англии
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рискует пропустить две недели из-за травмы плеча, о которой стало известно сегодня, 11 ноября. Об этом сообщает журналист Аранха Родригез в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» уже оповестили Футбольную ассоциацию Англии (FA) о повреждении игрока, из-за которого он может пропустить грядущие матчи «трёх львов» в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Однако FA ещё предстоит самостоятельно изучить сложившуюся ситуацию и принять решение о необходимости вызова Беллингема в национальную команду.

Напомним, 17 ноября сборная Англии проведёт матч с Мальтой. Затем, 21 ноября команда Гарета Саутгейта сыграет со сборной Северной Македонии.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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