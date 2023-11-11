ЖФК «Динамо» разгромил ЖФК «Рязань-ВДВ» со счётом 7:1

Завершился матч 3-го тура женского плей-офф чемпионов, в котором встречались московский ЖФК «Динамо» и ЖФК «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «УТБ ВТБ Новогорск» в Новогорске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристиной Душковой. Матч закончился со счётом 7:1 в пользу москвичей.
На 11-й, 25-й и 66-й минутах игрок «Динамо» Елена Шестернёва забила голы и отметилась хет-триком.
На 18-й и 59-й минутах Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс отметилась голами.
На 29-й минуте Фаузия Нажэмба также забил гол.
На 37-й минуте Наталья Перепечина отыграла один мяч.
На 72-й минуте Ирина Дричева поставила точку в этом матче.
На данный момент ЖФК «Динамо» после трёх сыгранных матчей женского плей-офф чемпионов располагается на четвёртой строчке с 23 очками. ЖФК «Рязань-ВДВ» находится на шестой позиции с 14 очками.
- 11 ноября 2023
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