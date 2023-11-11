«Ювентус» обыграл «Кальяри» и занял первое место в Серии А

Завершился матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 60-й минуте счёт в игре открыл защитник «старой синьоры» Бремер с передачи Филипа Костича. Затем, на 70-й минуте преимущество хозяев удвоил другой защитник Даниэле Ругани. На 75-й минуте футболист «Кальяри» Альберто Доссена сократил отставание гостей до одного мяча.

После 12 туров итальянского чемпионата команда Массимилиано Аллегри набрала 29 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице. Однако у «Интера» (28 очков), расположившегося на второй строчке, есть матч в запасе. В свою очередь, «Кальяри» после 12 игр Серии А заработал девять очков и занимает 17-е место.