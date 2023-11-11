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Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не лидирует в РПЛ

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не лидирует в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему в данный момент сине-бело-голубые не лидируют в Российской Премьер-Лиге.

«Почему «Зенит» не лидирует? Такое бывает. Сейчас мы столкнулись со сложностями. И наша обязанность работать с достоинством и с честью из них выходить. Все привыкли говорить: у «Зенита» нет проблем, четыре состава. Но мы понимаем наши сложности. И сейчас стараемся делать максимум из того, на что мы способны.

Всем хочется лидировать, безусловно. Но нужно не только хотеть, но ещё и мочь. Сейчас идут рабочие моменты. Главное, как мы выйдем из этой ситуации», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

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