Сергей Семак: Изидор? «Зениту» был нужен такой футболист

Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего команды Вильсона Изидора в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Изидор? Исходя из той ситуации, в которой мы оказались – нам был нужен такой футболист. Что касается его результативности, то надо ещё работать. Его функциональная готовность сейчас не на самом высоком уровне. Плюс ему надо окончательно привыкнуть. Также говорили и про Кассьерру – спрашивали, зачем он нам нужен? Но сейчас адаптировался и забивает. Думаю, также будет с Вильсоном», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.