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Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
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Перес: Лапорта считает, Испания подвержена социологическому мадридизму? Нет, он всемирный

Перес: Лапорта считает, Испания подвержена социологическому мадридизму? Нет, он всемирный
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на слова руководителя «Барселоны» Жоана Лапорты, который в минувшем октябре сказал, что в центрах испанской власти существует социологический мадридизм.

«На его месте правильным было бы сказать, что существует всеобщий социологический мадридизм. Потому что он действительно существует. «Реал» Мадрид — это единственный клуб в мире, у которого более 500 млн подписчиков в социальных сетях. У нас гигантский легион болельщиков по всей планете. Да, это универсальный социологический мадридизм», — приводит слова Переса AS.

Напомним, после 12 туров испанской Примеры «сливочные» набрали 29 очков и на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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