Тен Хаг пропустит следующий матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ из-за перебора жёлтых карточек

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пропустит следующий матч своей команды в английской Премьер-лиге из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует Daily Mail.

Нидерландский специалист получил жёлтую карточку в минувшем матче АПЛ, в котором «красные дьяволы» обыграли «Лутон Таун» со счётом 1:0. Это предупреждение стало для тен Хага третьем в сезоне. Таким образом, 53-летний наставник команды подвергся дисквалификации и не сможет присутствовать на бровке во время матча 13-го тура английского чемпионата, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с ливерпульским «Эвертоном».

Напомним, подопечные тен Хага сыграют с «ирисками» 26 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.