«Такого накала не видел в этом чемпионате». Корнеев — о матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился эмоциями от прошедшего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром». Напомним, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Матч реально удался. Хочется высказать комплимент обеим командам. Такой тактической борьбы и накала, прессинга, объёма работы я пока не видел в этом чемпионате», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.