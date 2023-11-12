Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Такого накала не видел в этом чемпионате». Корнеев — о матче «Зенит» — «Краснодар»

«Такого накала не видел в этом чемпионате». Корнеев — о матче «Зенит» — «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился эмоциями от прошедшего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Краснодаром». Напомним, команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Матч реально удался. Хочется высказать комплимент обеим командам. Такой тактической борьбы и накала, прессинга, объёма работы я пока не видел в этом чемпионате», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
«Лучший матч чемпионата». Василий Уткин отреагировал на игру «Зенит» — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android