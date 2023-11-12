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Серу Гирасси – о Кейне: он подтолкнул многих нападающих в Бундеслиге повысить свой уровень

Серу Гирасси – о Кейне: он подтолкнул многих нападающих в Бундеслиге повысить свой уровень
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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси высказался о своём коллеге по амплуа Гарри Кейне, который выступает за «Баварию».

«Конкурировать с Кейном, нападающим мирового класса – нечто особенное. Думаю, он подтолкнул многих нападающих в Бундеслиге повысить свой уровень, чтобы попытаться конкурировать с ним.

Я много смотрю футбол по телевизору, мне нравится наблюдать за такими игроками, как Левандовски, Кейн или Холанд, и анализировать их действия. Ты учишься у лучших. Забивать голы – это искусство», — цитирует Гирасси The Guardian.

После 11-ти сыгранных туров в активе Гарри Кейна 17 голов в Бундеслиги, он возглавляет список бомбардиров. У Гирасси — 15 голов, он находится на втором месте бомбардирского списка.

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