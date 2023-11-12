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Тихонов высказался об эмоциональности форварда «Спартака» Александра Соболева

Тихонов высказался об эмоциональности форварда «Спартака» Александра Соболева
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Бывший тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Александре Соболеве. Экс-игрок красно-белых отметил эмоциональность форварда.

«Он эмоциональный футболист. Я работал с нападающим в Самаре и видел, как чувства его порой захлёстывали. Но таких эпизодов, как с Виллианом Рошей, не было.

Вы знаете, выступать в «Крыльях Советов» и в «Спартаке» — большая разница. Тут он под пристальным вниманием журналистов, болельщиков, экспертов. Выступая за красно-белых, любой спортсмен находится под прицелом: о тебе будут писать и говорить. Кто-то умеет сдерживать чувства, а кто-то, как Сашка, — с завышенным эмоциональным фоном. Он бьётся и не любит уступать», — приводит слова Тихонова RT.

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