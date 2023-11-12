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Президент «Баварии»: пост Мазрауи в поддержку Палестины? Антисемитизму нет места в мире

Президент «Баварии»: пост Мазрауи в поддержку Палестины? Антисемитизму нет места в мире
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал ситуацию с тем, что защитник команды Нуссайр Мазрауи поддержал Палестину в конфликте с Израилем в своей социальной сети.

«В этой ситуации ясно одно: нечто подобное не должно повториться вновь. Говоря в общем, антисемитизму нет места в нашем мире. Мы желаем, чтобы был мир во всём мире», — приводит слова Хайнера Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в «Баварии» заявили, что провели с футболистом разъяснительную беседу после его публикации. При этом в мюнхенском клубе сообщили, что марокканский защитник не будет выведен из состава. После указанного инцидента Мазрауи провёл несколько полных матчей в составе команды Томаса Тухеля.

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