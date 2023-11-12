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Аршавин: если бы у «Спартака» была стабильность, он претендовал бы на самые высокие места

Аршавин: если бы у «Спартака» была стабильность, он претендовал бы на самые высокие места
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом». Экс-игрок отметил, что красно-белые могли бы претендовать на самые высокие места, если бы у них была стабильность.

«Это матч двух интересных команд. Если бы у «Спартака» была стабильность, он мог бы претендовать на самые высокие места. То они показывают хороший футбол, то могут провалиться. В этом минус и слабость нынешнего «Спартака». Голов в этой игре будет много», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Время начала игры — 19:30 мск.

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МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
12 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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