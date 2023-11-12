Карвахаль отреагировал на слова Пике о том, что победы «Реала» не запомнятся людям

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал слова экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике о том, что победу «сливочных» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 никто не запомнит.

«Я не собираюсь вступать в дебаты с Жераром. Если он не хочет помнить эту победу, то он и не должен её помнить. Однако я считаю, что она является одной из лучших в истории «Реала», — приводит слова Карвахаля Footmercato.

Напомним, ранее на слова Пике отреагировал главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти, заявив, что бывший футболист «Барселоны» живёт в собственном мире.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

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