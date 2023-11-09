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Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал ничейный результат в матче с «Унионом»

Главный тренер «Наполи» Гарсия прокомментировал ничейный результат в матче с «Унионом»
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Унионом» (1:1).

«Мы пропустили из-за ошибки. Мы разочарованы результатом – мы могли победить и заслуживали победу, но не сделали этого. У нас были моменты, их вратарь совершал сейвы, но они также попали в штангу.

Мы поедем в Мадрид за результатом – здесь против них мы показали, что можем играть на их уровне. Сегодня вечером мы должны были использовать свои шансы и не рисковать в обороне», — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Наполи» Маттео Политано. Гостям удалось отыграться усилиями форварда Датро Фофана, который отличился на 52-й минуте встречи.

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