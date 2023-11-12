Журналист Алейшо: Арьяс — прямая замена Малкому в «Зените»

Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил возможный переход колумбийского вингера «Флуминенсе» Джона Арьяса в санкт-петербургский «Зенит», а также сравнил его с бывшим нападающим сине-бело-голубых бразильцем Малкомом, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Арьяс мне очень нравится, он может играть как правого, так и левого вингера, а иногда – как центральный, атакующий полузащитник. Арьяс – очень универсальный игрок в атаке, быстрый, с хорошим ударом, умный. Но скоро в «Зенит» приедет Педриньо, надо будет посмотреть на ограничения по легионерам на поле. Но Арьяс – уже готовый игрок. И если приедет в «Зенит», то будет в основном составе, решать проблему. Педриньо ещё не готов к этому.

Арьяса можно назвать прямой заменой Малкому? Думаю, Малком лучше, но Арьяса можно назвать прямой заменой ему», — приводит слова Алейшо «Спорт день за днём».

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал € 12 млн бразильскому «Флуминенсе» за вингера Джона Арьяса и по-прежнему сохраняет интерес к игроку. Действующий контракт колумбийца с бразильским клубом рассчитан до 31 августа 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 8 млн. За основную сборную Колумбии Арьяс провёл 10 матчей.