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Смолов: буду ли готов к следующему матчу? Надо дожить

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов, пропустивший матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0), высказался о возможности сыграть в следующем матче бело-голубых.

«Буду ли готов к следующему матчу? Надо дожить», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

После этой победы в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.