Игрок «Динамо» Чавес: мне бы хотелось продолжить традицию забивать в каждом матче

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о своей голевой серии в составе бело-голубых. Напомним, Чавес отличился в сегодняшнем победном матче «Динамо» с «Оренбургом» в рамках 15-го тура Российкой Премьер-Лиги (2:0), а также в предыдущем туре с «Сочи».

«Мне бы хотелось продолжить традицию забивать в каждом матче. Если серьёзно, то моя главная задача — это отрабатывать в обороне. Но в паре с Диего, который больше отрабатывает в обороне, у меня есть больше возможностей уходить в атаку и бить по воротам», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после победы над «Оренбургом» в активе «Динамо» стало 25 очков. Бело-голубые сравнялись по этому показателю с самарскими «Крыльями Советов» и ЦСКА. Подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» с 13 очками расположился на 13-й строчке.