Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Чавес рассказал, как прошла встреча «Динамо» с судейским корпусом

Луис Чавес рассказал, как прошла встреча «Динамо» с судейским корпусом
Комментарии

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, как прошла встреча бело-голубых с судейским корпусом.

«Что было на встрече с судьями? Вопросов нет. Нам просто объяснили, какие изменения были в регламенте судейства. Ранее были некоторые вопросы, но после того, как нам прояснили, вопросов не осталось», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 8 ноября департамент судейства РФС провёл семинары для футбольного клуба «Спартак» и московского «Динамо». Сообщалось, что перед игроками и тренерским штабом выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

Материалы по теме
Департамент судейства РФС проведёт семинары для «Спартака» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android