Луис Чавес рассказал, как прошла встреча «Динамо» с судейским корпусом

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал, как прошла встреча бело-голубых с судейским корпусом.

«Что было на встрече с судьями? Вопросов нет. Нам просто объяснили, какие изменения были в регламенте судейства. Ранее были некоторые вопросы, но после того, как нам прояснили, вопросов не осталось», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 8 ноября департамент судейства РФС провёл семинары для футбольного клуба «Спартак» и московского «Динамо». Сообщалось, что перед игроками и тренерским штабом выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.