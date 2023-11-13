Гвардиола: игру с «Челси» было трудно контролировать из-за качеств Палмера и Мудрика

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче 12-го тура АПЛ с «Челси» (4:4).

«Это была хорошая реклама и зрелищная игра для Премьер-лиги, и обе команды хотели победить. Я и не ожидал другого, у «Челси» фантастическая команда и игроки. И мы знаем, что они всегда хорошо играют против сильных команд. Мы навязали свою игру, но её было трудно контролировать, и у них были качества Коула Палмера и Михаила Мудрика. С их дриблингом и умением делать рывки контролировать игру сложно — они были агрессивны.

У нас были моменты (во время игры. — Прим. «Чемпионата»), два или три выхода один на один, которые мы не смогли завершить, но игра была в моменте в конце. Напряжённая игра, но справедливый результат. Поздравляю команду, мы уходим на перерыв, квалифицировались в Лигу чемпионов, но мы вернёмся и продолжим.

Предпочёл бы сыграть 1:1 вместо 4:4? Это то, что есть. Я предпочитаю побеждать со счётом 7:0, но на таком уровне этого не происходит. Они — фантастическая команда. Я не знаю среднее количество ударов по воротам, но, в конце концов, обе команды старались и делали то, что им нужно было делать», — приводит слова Гвардиолы BBC.