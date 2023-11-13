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Черчесов о Лещуке: я его из второй команды взял. Он парень серьёзный, надеюсь, закрепится

Черчесов о Лещуке: я его из второй команды взял. Он парень серьёзный, надеюсь, закрепится
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов рассказал, что взял из молодёжной команды вратаря динамовцев Игоря Лещука.

«Когда я работал в «Динамо», я его из второй команды взял. Он и тогда был серьёзным парнем. Он, Роман Зобнин, Дмитрий Живоглядов. Много молодых мы взяли. Он парень серьёзный, надеюсь, он закрепится», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

27-летний Лещук является воспитанником московского «Динамо». Всю свою карьеру провёл в команде, ни разу не ездил в аренду. В нынешнем сезоне сыграл за динамовцев девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов, при этим четыре игры отыграл «насухо». По информации Transfemrakt, его рыночная стоимость составляет € 600 тысяч.

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