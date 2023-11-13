Федун высказался о ситуации Джикии и Соболева в «Спартаке»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации Александра Соболева и Георгия Джикии в стане красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля. Напомним, Джикия потерял место в составе, а у Соболева, по слухам в СМИ, произошёл конфликт с главным тренером команды.

«Отлично, что взяли три очка [в матче с «Ростовом»]. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава богу, тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол.

Я не говорил про конфликт. Сказал, что Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле.

Команда научилась играть без Джикии? Давайте подождём и не будем делать поспешные выводы. Время ещё есть. Думаю, Джикия ещё поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну, или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, после 15 туров РПЛ «Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.