Клопп — о матче с «Манчестер Сити» в утреннем слоте: неужели не было другого времени?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен тем, что матч его команды с «Манчестер Сити» поставили на утреннее время.

«Сейчас все игроки поедут в сборные, а потом у нас матч с «Манчестер Сити», перед которым мы сможем потренироваться, возможно, один раз. Как можно назначать такую игру на 12:30 (по Лондону. — Прим. «Чемпионата») в субботу? Честно говоря, люди, которые принимают такие решения, просто не чувствуют футбол. Это просто невозможно. Я не знаю, сколько игроков «Ливерпуля» и «Ман Сити» уедут в сборные, но, полагаю, около 30. Для южноамериканцев мы организуем отдельный рейс. Это действительно безумие», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

После 12 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре «красные» сыграют с «горожанами» на стадионе «Этихад».